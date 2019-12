INSOLITE - La vidéo collector du Cap d'Agde en 1970 et le fort Brescou

Les premières traces d’une construction sur l’ilot volcanique de 5000 m2 situé à 1800 m au large du Cap d’Agde remontent à 1586. Successivement agrandi, démoli et rénové, au fil des siècles, souvent point d’appui de nombreux projets de ports, le Fort Brescou, puisque c’est de lui dont il sagit, devint prison d’Etat en 1760 et le resta jusqu’en 1854.

Accostage au fort Brescou, au premier plan,

les rails permettant de haler la barque et son chargement





Puis, ce site militaire fut déclassé en 1889 et affecté aux Ponts et Chaussées.



De part sa situation particulière au milieu de forts courants et de rochers volcaniques affleurant à la surface, il a tout naturellement été équipé d’un phare.

