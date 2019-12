PEZENAS - Un 1er noël de réussi pour la natation artistique

Le NSPHM fête son premier noël

Ce dimanche 15 décembre s'est tenue le 1er noël de l'association Natation Synchro Pézenas Hérault Méditerranée qui a été créée depuis septembre et ce fut une réussite.

En début de matinée, les parents ont pu découvrir les progrès de leurs enfants pour ensuite aller rencontrer le père noël qui est venu pour l'occasion offrir le tee-shirt du club et un délicieux goûter.

La fin de matinée s'est poursuivie avec le tirage de la tombola et de nombreux lots pour les participants.

Ce fût l’occasion de remercier la Mairie et l'OMS pour leur soutien et surtout nos nombreux sponsors, les parents et nageuses sans qui l'association ne pourrait pas exister.

Vivement l'année prochaine pour renouveler cette journée