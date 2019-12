BESSAN - Une nouvelle jeunesse pour la salle de danse Jules Ferry

Après les récents travaux d’adaptation du gymnase Jules Ferry (lesquels ne sont d’ailleurs pas complètement terminés), l’espace municipal dont la vocation est à la fois sportive et culturelle, situé rue du Château d’eau au cœur du groupe scolaire Victor Hugo, a vu la réalisation de travaux, notamment dans la salle de danse du même nom.

Cette salle municipale, construite dans les années 1980, méritait un sacré rafraîchissement car le sol et les commodités n’étaient pas à la hauteur des besoins. En seulement quelques semaines, elle s’est refait une petite beauté avec le renouvellement des peintures, du sol abîmé et la création de sanitaires. Les utilisateurs (associations de danse, de gymnastique et les scolaires) devraient en être satisfaits.