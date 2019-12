BESSAN - Eglise comble pour le concert de Noël de Gospel Christmas Spirit

Si les concerts de Noël sont particulièrement nombreux cette année en l’église Saint-Pierre, celui qui vient d’avoir lieu autour du groupe Gospel Christmas Spirit aura été des plus marquants et réussis. A l’invitation de la municipalité, représentée par Ronny Despature, conseiller municipal, plus de trois cents personnes ont répondu présents à ce rendez-vous. Une église comble pour apprécier les quatre choristes accompagnés d’un pianiste.

La chaleur, la joie et la ferveur des chants traditionnels de Noël ont été évidemment de circonstance durant près de deux heures de concert, le public étant la plupart du temps debout pour accompagner les rythmes entrainant de cette culture musicale d’origine afro-américaine. Jingle Bells, White Christmas ou encore All I want for Christmas is you ont été au cœur du répertoire mis en avant et pleinement plébiscité par le public de la localité et des environs.

Les plus grands standards du répertoire gospel ont eux-aussi permis à toute l’assistance de chanter et d’applaudir les artistes, véritablement imprégnés par cette culture, le sourire aux lèvres pour faire partager leur talent vocal mais aussi leur bonne humeur. This Little Light of Mine, Oh, When the Saints, Amazing Grace… les puristes de la discipline auront appréciés le choix des morceaux. C’est Happy Days qui clôtura le concert, certains demandant déjà un nouveau rendez-vous de ce type dans les prochains mois.