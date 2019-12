LE CAP D'AGDE - Le dernier bain naturiste sous bonne garde de gendarmes venus spécialement de Saint Tropez

Parmi les traditionnels bains de fin d'année qui ont lieu sur les plages françaises, celui du Cap d'Agde, qui eu lieu ce mardi 31 décembre se distingue par son originalité : c'est le seul à se dérouler sur une plage naturiste !

Chaque année, prés de 450 participants se jettent dans une eau à la température frisquette, autour de 13 degrés !

En ce 31 décembre 2019, le plus jeune avait 3 ans et le plus ancien 89 ans. Leur acte courageux a été récompensé par les applaudissements fournis qui accompagnent chaque sortie de l'eau.

Un détachement de gendarmes de Saint Tropez

Cette tradition sur la plage naturiste du Cap d'Agde est un vrai succès populaire qui ne s'est jamais démenti. A tel point que cette année, un détachement de gendarmes de Saint Tropez, ayant eu vent de présence de nudistes sur cette plage, sont venus effectuer une étroite surveillance de ce phénomène généralement observé en été.

Démunis de carnets à souche, ils n'ont pu procéder à aucune verbalisation mais ont pu soutenir l'organisation de la grande tombola organisée au profit de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer).

Vidéo à venir