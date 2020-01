MONTBLANC - Le tour de mon village avec Roland Belaman

Roland Belaman propose depuis quelques années aux montblanaises et montblanais de se retrouver le jour de l’an pour un parcours convivial et sportif autour du village et profiter de cette occasion pour présenter leur meilleurs vœux à la population.

La seule consigne est de venir déguisé.

Cette année, par une température agréable, 21 personnes motivées ont fait le circuit, et seulement 2 étaient costumées .

Ils sont parti du parcours de santé, sont passés par le chemin de terre entre les vignes jusqu’au camping, puis vers la cave coopérative , la côte sainte Catherine jusqu’au cimetière , ont traversé les Malautiès, passés devant les Pipistrelles jusqu’à Thioulet , pour finir aux jardins de la Thongue et retour au parcours de Santé.

Soit 5 km environ.

Les personnes croisées ont été agréablement surprises par cette belle initiative. Roland a commenté chaque endroit , fait découvrir ce beau village et son histoire, ce que les nouveaux montblanais ont apprécié.

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.