AGDE - Les annonces chocs du Président du conseil départemental pour la ville

"Il y a des projets majeurs actuellement sur Agde et il convient d'en être partenaire car nous partageons leur pertinence" a indiqué le président du conseil général de l'Hérault lors de sa visite à Agde en cette fin de semaine.

Accompagné des conseillers généraux du canton, Sébastien Frey et Marie Christine Fabre de Roussac, Kléber Mesquida a annoncé le plein engagement des moyens du département sur plusieurs projets majeurs entamés par Gilles d'Ettore, le maire d'Agde et président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée.

Une annonce historique pour la ville d'Agde

Outre la suppression du passage à niveau de la voie ferrée sur la route de Bessan, la réalisation d'une passerelle piétonne reliant le coeur de ville à la villa Laurens, le président du conseil départemental a fait une annonce historique pour la ville : le passage en 2 x 2 voies de la totalité de la portion menant de la sortie de l'autoroute A9 au Cap d'Agde ainsi que le dédoublement du pont de la RD 612 enjambant l'Hérault.

Un axe très emprunté et régulièrement sujet à des bouchons

20 000 véhicules/jour en hiver et au moins le double en été, l'axe reliant la sortie 34 de l'A9 à la plus grande station balnéaire de France fait désormais l'objet de toutes les attentions de la part du conseil départemental, gestionnaire des routes sur le département.

Il faut dire qu'en période estivale, les derniers kilomètres pour arriver au Cap d'Agde faisaient l'objet de nombreux ralentissements en raison d'un étranglement des voies passant de 2 voies à une seule.

Pour Gilles d'Ettore, le maire de la commune, "le conseil départemental démontre ainsi sa volonté de rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest du département, tout en tenant compte de l'attractivité croissante du Cap d'Agde, et sa volonté d'accompagner l'accroissement de la fréquentation de l'aéroport de Béziers-Cap d'Agde qui frôle désormais les 300 000 passagers/an".

Une attractivité prise en compte

Avec des événements d'envergure tels que Vinocap en avant saison ou encore le salon nautique à la Toussaint, la nouvelle entrée du Cap d'Agde et l'accroissement de la population sur Agde arrivant à 30 000 habitants à l'année, les infrastructures départementales se devaient de s'adapter à cette montée en puissance de l'attractivité de la première station balnéraire de France.

Un chantier de 150 millions d'euros

L'ampleur du chantier représente une enveloppe de 150 millions d'euros et se déroulera en plusieurs phases.

Après les études réalisées en 2019, viendra le temps des appels d'offres et des choix des entreprises en 2020 pour un début des travaux engagés dès 2021. Compte tenu de l'ampleur du chantier, les travaux pourraient durer entre 6 et 10 ans, suivant les complexités techniques trouvées lors de la réalisation des travaux. Le département de l'Hérault a d'ores et déjà prévu de budgéter 25 millions/an sur 6 ans pour arriver au bout de ces travaux dans les meilleurs délais.

A quelques semaines des élections municipales, le maire d'Agde, Gilles d'Ettore, aura indéniablement marqué un grand coup en matière de démonstration de partenariats institutionnels et de cofinancement des enjeux du territoire agathois.

En vidéo les explications de Kléber Mesquida sur son engagement de financement

du dédoublement des voies de la sortie 34 de l'A9 jusqu'au Cap d'Agde

