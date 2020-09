CARNET NOIR - Jacques Chabbert, le spécialiste de la plongée sous-marine s'en est allé

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Jacques Chabbert survenu le week-end dernier à l'âge de 74 ans.

Cela faisait de nombreuses années que ce passionné de spirotechnique accueillait professionnels et amateurs dans sa boutique du Cap d'Agde.

" Un grand monsieur vient de nous quitter Jacques Chabbert, après plus de 50 ans au service de la marque Spirotechnic puis Aqualung dont il a une collection incroyable de matériels vintage notamment ! Il tenait plusieurs célèbres magasins de plongée à Béziers, puis Agde et enfin au Cap d’Agde à Plongée Technic, avec Huguette Chabbert. Nous travaillons avec lui et Huguette depuis très longtemps ! Sa gentillesse et son professionnalisme vont terriblement nous manquer. Toutes nos pensées affectives vont à Huguette à qui nous souhaitons bon courage dans cette épreuve. " Précise son ami Renaud Dupuy de la Grandrive , Directeur du Milieu Marin / AMP Côte agathoise sur la page Facebook de l'Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise.

Une cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 2 septembre, à 15 h 30, en l'église Saint-Curé-d'Ars-de-Béziers, suivies de l'inhumation au Cimetière neuf de Béziers.