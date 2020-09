Vendredi 2 octobre les présélections de “The Voice” saison 10 se dérouleront sur la scène du Show-Case.Recording à Pérols (34). Bruno Berberes, directeur des castings de “The Voice” sera présent pour découvrir les pépites vocales qui pourront participer aux auditions nationales de l’émission à Paris.

C’est le sésame quand on habite dans l'Hérault et que l’on souhaite participer au casting national du plus célèbre des télé-crochets. Le premier vendredi d’octobre, André Hampartzoumian, créateur du Show-Case.Recording, et Agnès Puget, organisatrice de la présélection régionale depuis 4 ans, accueilleront Bruno Berberes le directeur des castings de “The Voice : la plus belle voix” ainsi que les artistes Mel Ville et Patrice Carmona pour composer le jury de l’événement. Leur mission ? Détecter les artistes régionaux les plus prometteurs !

Qui peut participer ?

Toutes les voix et tous les styles ! Que l’on soit adulte ou jeune adulte. (Cette année l’audition ne s’adresse pas aux enfants en vue d’une participation à “The Voice Kids”).

Comment participer à la présélection ?

Au total, une cinquantaine d’artistes pourront se produire sur scène lors d’une audition de 2 minutes. Pour participer à la pré-sélection, il suffit d’envoyer une démo audio ou vidéo au plus tard la veille des auditions à l’adresse suivante en n’oubliant pas de préciser son nom et ses coordonnées à l’adresse suivante : evenement@showcaserecording.com

Tous les curieux et les accompagnants des artistes pourront être présents dans la salle pour assister aux auditions.

Qui sont les membres du jury ?

Bruno Berberes : Directeur artistique et directeur de casting de l’émission The Voice & The Voice kids, on lui doit également la distribution de nombreuses comédies musicales à succès : Les dix commandements, 1789 les amants de la Bastille, Robin des Bois, Priscilla folle du désert ou plus récemment Jésus de Nazareth.

Agnès Puget : Après avoir tourné, enregistré et écrit pour les plus grands noms de la variété française tels que Florent Pagny, Céline Dion, Patrick Fiori, Garou, Chimène Badi ou pour la comédie musicale Cléopâtre, Agnès coache les chanteurs et chanteuses de la région montpelliéraine.

Mel Ville : Musicien, auteur, compositeur, interprète, sous le pseudonyme de Mel Ville, Damien Chicot est un artiste et un professionnel du spectacle aux multiples facettes. Directeur de production de Jean Baptiste Guégan, Emma Cerchi et Marilou Dumont, il est depuis 2018 à la tête de la société montpelliéraine Jade Production.

Patrice Carmona : Artiste à la voix exceptionnelle, Patrice est un auteur-compositeur reconnu par ses pairs. Outre sa participation à la comédie musicale Les 10 commandements et à la première saison de The Voice, il a collaboré avec Patrick Fiori et signé plusieurs titres pour Julie Zenatti. Catherine Lara le choisit pour interpréter le premier rôle de son spectacle “Le Graal” et l’invite à participer à plusieurs de ses albums et apparitions sur scène.

INFOS PRATIQUES

Présélections “The Voice” saison 10

Vendredi 2 octobre 2020 de 19 h à 23 h

Convocation à 17 h 30 pour les participants présélectionnés

SHOW-CASE.RECORDING, 1 allée des Entrepôts, 34470 Pérols. Tél. : 04 67 27 28 78.

A propos de Show-Case.Recording

Créer un clip ou une vidéo de concert pour faire connaître son groupe de musique, concevoir un teaser commercial pour promouvoir son entreprise, enregistrer un curriculum vitae vidéo pour faciliter sa recherche d’emploi ou un message en images pour souhaiter un anniversaire… Show-Case.Recording est un concept unique au monde imaginé par André Hampartzoumian et ouvert au mois de juin 2020 à Pérols (métropole de Montpellier). Son ambition ? Permettre à tous les publics de créer des contenus vidéos ou musicaux originaux d’une qualité irréprochable.

SHOW-CASE.RECORDING, 1 allée des Entrepôts, 34470 Pérols. Tél. : 04 67 27 28 78. contact@showcaserecording.com - www.showcaserecording.com

Légende photo : Bruno Berberes, directeur des castings de The Voice sera présent à Pérols pour auditionner les candidats héraultais.