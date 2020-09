BEZIERS - Salon International d'Arts Plastiques du 3 au 10 octobre 2020

La Société des Beaux-arts de BEZIERS, Association 1901 créée en 1878 par Gustave FAYET, organise son 61ème Salon International d’Arts Plastiques, du 3 au 10 Octobre prochain.

Cette manifestation se déroulera au Mail « CHAPAT » dont la configuration se prête particulièrement à une exposition de qualité malgré les vicissitudes liées au Covid 19.

Le vernissage aura lieu le samedi 3 octobre à 18 heures et la remise traditionnelle des prix le 10 octobre, également à 18h .

La Société des Beaux-Arts de BEZIERS a le plaisir d’accueillir, cette année, plus de 50 exposants venant de tous horizons, abordant des techniques très variées, mais réunis autour d’une même passion : l’Art, avec la volonté de faire partager leur propre émotion à un public le plus large possible.

La Société des Beaux-Arts a fait le choix de limiter le nombre d’artistes pour privilégier la qualité et a le plaisir de recevoir 2 femmes, pour la première fois dans l’histoire de la Société, en qualité d’invitées d’honneur et de prestige.

Jeanne Saint Chéron met tout son talent au service de la féminité et de la délicatesse, avec ses personnages, mais aussi de la puissance et de l’élégance, au travers du monde équin qui la fascine.

Nadine Vergues triture le feutre pour en extraire la subtile quintessence et son monde de joie, d’amour ou de souffrance nous interpelle, nous aspire et nous entraîne dans une ronde endiablée.

Une animation est prévue tous les soirs, à partir de 18 heures, avec la programmation suivante :

Dimanche 4 : conférence de Mr Jean-Pierre MARC « le vieillissement par l’Art »

Lundi 5 : Démonstration ateliers Beaux-arts et dédicaces de Michel ROMAN (auteur régional de BD notamment sur Béziers et le vin)

Mardi 6 : conférence de Mr Andréas ALBERTI « BEZIERS, Ville des avants-gardes »

Mercredi 7 : Dégustation-vente par le Domaine de la Gourgasse Neuve (Mr Marcel ICHE)

Jeudi 8 : la technique de la « réalité augmentée » Fred DURIEU et Nat ERIN

Vendredi 9 : conférence de Mr Andréas ALBERTI « Histoire de l’Art en 30 toiles »