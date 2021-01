SPECIAL REPAS DE FÊTES - Les huîtres gratinées à la fondue de poireaux de la maison Tarbouriech

Pour Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre, on sort le grand jeu avec une sélection de recettes de fêtes classiques ou plus originales, faciles et dignes d’un chef.

Nous vous proposerons régulièrement des idées variées et festives. Vous retrouverez les recettes aux huîtres de la maison Tarbouriech et les "accords mets et vins" de nos partenaires Le Bistro d'Hervé et de La cave la part des anges.

Pas de fêtes sans huîtres ?

Découvrez aujourd'hui la recette des huîtres gratinées à la fondue de poireaux, un plat original pour un réveillon parfait.

Joyeuses fêtes à tous !

Huîtres gratinées à la fondue de poireaux

Pour 2 personnes, Il vous faut :

6 huîtres spéciales Tarbouriech

1 poireau

80g de beurre

5cl vin blanc

50g de crème

Un peu de chapelure

La recette :

Couper le poireau en petite rondelle Faire suer le poireau dans le beurre à feu doux, puis ajouter le vin blanc. Laisser réduire puis ajouter la crème Ouvrir les huîtres et les vider de leur eau Mettre une cuillère de fondue sur l’huître et gratiner en ajoutant un peu de chapelure Déguster

La Maison Tarbouriech vous propose ses huîtres d’exception élevées au rythme de la Marée Solaire.

Affinées et sélectionnées une à une, elles sont ensuite emballées le jour de leur expédition puis livrées chez vous ou sur votre lieu de travail sous 24 heures (départ du lundi au jeudi).

Ces précautions prises durant leur élevage et leur emballage vous garantissent une qualité et une fraîcheur optimale à réception.

TARBOURIECH / MEDITHAU

Chemin des Domaines - Maison des pêcheurs

34340 Marseillan

04 67 77 23 21

https://www.tarbouriech-boutique.fr/