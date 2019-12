AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - Une Agglo mobilisée !

Suite aux vents violents de la nuit dernière, les services Espaces verts, Propreté Voirie et Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) étaient à pied d'oeuvre ce matin sur l'ensemble du territoire. En effet, de nombreux arbres se sont déracinés, des branches se sont arrachées et divers débris jonchaient les chaussées.

Dans l’immédiat, les agents des services Espaces verts et GEMAPI se sont attachés à élaguer et évacuer les arbres et les branches bloquant la circulation ou présentant un danger pour les populations. Des périmètres de sécurité ont également été installés pour évacuer prochainement les arbres présentant un risque moins élevé. Les secteurs sensibles comme les écoles et les cimetières ont tous été contrôlés ????

À titre d'information, voici la liste des lieux ayant fait l'objet d'une intervention ce matin :

> Côté nord

- Parking Bobby Lapointe, Pézenas

- Route de Castelnau à Florensac

- Lotissement Saint Claude à Bessan

> Côté Sud

- Pinède et chemin de Combre Grasse à Portiragnes

- Bosquet à Portiragnes Plage

- Route de Sète à Agde

- Boulevard Georges Pompidou à Agde

- Pinède de la crèche de Notre Dame de l'Agenouillade au Grau d'Agde

- Pinède proche de l'Eglise Saint Benoît au Cap d'Agde

- Rond Point du Bagnas au Cap d'Agde

Restez vigilants !