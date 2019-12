BESSAN - Les Aînés de la Tuque ont distribué leurs traditionnels colis de Noël

Comme de coutume, c’est dans les locaux de la bibliothèque René Petit que le bureau du club du troisième âge de Bessan a distribué ses traditionnels colis de Noël à ses adhérents. Ce sympathique rendez-vous marque la fin des activités de l’année pour l’association et favorise un moment de rencontre avant la pause des fêtes.

Présidé par Danièle Cambra, le club alterne les initiatives en faveur du lien social et de la défense des acquis des retraités et des personnes âgées, autour de la fédération nationale Ensemble et Solidaires, anciennement Union des retraités et personnes âgées. A cette occasion, pas moins de 165 colis auront été distribués aux adhérents issus de Bessan mais également de communes voisines.

Le club invite également ses adhérents à s’inscrire à l’après-midi récréative organisée autour d’une galette des rois le samedi 11 janvier, à partir de 14h30, à la salle des fêtes Aimé Péret. Une participation de 3 € est sollicitée. Ce rendez-vous est également ouvert à toutes personnes intéressées au prix de 5 €. Les inscriptions sont prises jusqu’à fin décembre au 04 67 77 41 45.