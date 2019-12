VIAS - Sandrine Moroni rejoint Vias Naturellement

Viassoise depuis 25 ans, j’apprécie pleinement le cadre de vie qu’offrent à la fois le village et la diversité de la nature alentour.

Mariée, mère de deux filles devenues adultes, passionnée de sport et de plein air, j’exerce au sein de l’Education Nationale et accompagne la scolarité des élèves en situation de handicap, de la maternelle au lycée, sur la ville de Béziers.

Très attachée aux valeurs du vivre-ensemble ; respect, écoute et partage, et à l’environnement, je souhaite apporter mon énergie et mes compétences au service de tous les Viassois, et plus particulièrement des plus jeunes, à travers les domaines de l’éducation, du sport et de la culture.

C’est donc tout naturellement que j’ai choisi de m’engager au sein de l’équipe « Vias Naturellement !» afin de construire ensemble, animés par les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, l’avenir de Vias dans le respect de l’environnement et de tous ses citoyens.

Sandrine Moroni