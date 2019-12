AGDE - MUNICIPALES 2020 : Les voeux de Thierry Nadal pour Agde juste, verte, sûre.

Des vœux de renouveau pour Agde

La nouvelle année est, pour tous, une occasion de redire son affection à sa famille et à ses amis.

Cette année de renouveau qui s’annonce est pour moi l’occasion de formuler des vœux à tous les Agathois.

Habitants d'une même cité, nous partageons le même attachement à notre commune.

Au-delà nos différences, la réussite de chacun doit être un bienfait pour tous afin que notre communauté agathoise prenne pleinement conscience de son unité et de ses atouts, trop longtemps délaissés.



C’est dans cet état d’esprit que je souhaite à chacun d’entre vous de réaliser en 2020 tous ses vœux de bonheur de santé et de prospérité.



Cette année 2020 offrira des choix nouveaux dans la méthode et la gestion des affaires de notre commune.

Notre liste Agde, juste, verte, sûre s’appuie sur un programme municipal qui proposera une alternative à la gestion partisane qui divise les Agathois, bétonne notre environnement pour le profit de quelques-uns, créé une dette colossale et livre notre commune à l’appétit de grandes entreprises privées.



En cette soirée du nouvel An je veux avant tout saluer ceux qui sont vraiment au service des Agathois.

Que les forces de Police Nationale et Municipale, que nos pompiers et que tous les personnels soignants et aidants soient remerciés pour leurs actions au quotidien, tout au long de l’année.

A chacun d'entre vous j'adresse mes meilleurs vœux et le premier d'entre eux, c'est que la démocratie oriente notre commune vers plus de liberté plus d'égalité, plus de fraternité, un véritable respect de l’environnement, pour une ville d’Agde juste, verte et sûre.