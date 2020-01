FRONTIGNAN - Dominique Patte, militante LR, rejoint Gérard Prato et lance un appel aux électeurs de droite

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Durant la campagne des élections municipales de mars 2020, le journal permet à chaque liste de publier ici leurs communiqués de campagne afin que chaque électeur puisse avoir accès à un maximum d'informations afin de se forger sa propre opinion.

Ces publications sont donc externes à la production de la rédaction.

Elles n'engagent que leur auteur et non la rédaction.

Cette rubrique est ouverte à toutes les listes officiellement candidates.

Communiqué de l’équipe « Agir pour Frontignan-La Peyrade »

Dominique Patte (52 ans), infirmière libérale installée sur notre commune, a décidé de soutenir Gérard Prato pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Cette mère de trois enfants, femme de droite très impliquée auprès des Frontignanais et Lapeyradois, rejoint la liste d’ouverture « Agir pour Frontignan-La Peyrade ». Elle souhaite mettre toutes ses compétences politiques et professionnelles au service de notre ville. Dominique Patte est une femme de conviction, adhérente UMP puis LR depuis de nombreuses années. En 2012 elle a été candidate UMP suppléante aux législatives et en 2014 elle était responsable de la liste de soutien UMP/UDI pour les élections municipales.



Dominique Patte souhaite à cette occasion adresser un message à tous les électeurs de droite :



« Engagée de longue date à droite, je rejoins Gérard Prato, car il est le seul à représenter sur notre ville les valeurs qui me sont chères: la famille, le patriotisme, la liberté d’entreprendre et la solidarité. J’invite donc mes amis UMP/LR à soutenir eux aussi la liste «Agir pour Frontignan-La Peyrade », qui est une large alliance locale de partis patriotes. La candidature de Gérard Prato est une occasion unique de rompre avec les droites molles et macronistes ; c’est également et surtout la meilleure manière de battre la gauche clientéliste qui gère notre ville depuis 25 ans.

Le seul vote utile en mars prochain, c’est Gérard Prato».