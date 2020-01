BESSAN - Ensemble pour nos seniors invite à de l’initiation informatique avec l’Apibus

Sillonnant le département de l’Hérault de long en large à la rencontre de son public, l’Apibus de l’association Admr invite le plus grand nombre de retraités, jeunes et moins jeunes, à investir ce bus unique en son genre. Prenez une collation et participez à des ateliers mêlant au gré des thèmes, conseils, prévention, activités artistiques ou ludiques…

Entièrement gratuit grâce à l’association Ensemble pour nos seniors, il sera présent à Bessan le vendredi 17 janvier 2020, de 14h30 à 16h30, stationné devant la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. Au programme : de l’initiation à l’informatique. Venez nombreux, invitez vos amis, vos proches et pourquoi pas vos voisins que vous savez isolés. Inscriptions au préalable au 06 86 54 18 33.