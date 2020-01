SERIGNAN - Le Parc Multisports Urbain est une pépinière de talents

En créant le Parc Multisports Urbain de Sérignan en 2011, la Municipalité a voulu offrir aux jeunes un outil d’expression de grande qualité. Elle a investi dans la création d’une structure de qualité, bien équipée, et a embauché Vincent Massardier, champion sérignanais de BMX, pour assurer son entretien et animer le lieu.

Des clubs, des associations et des événements ont vu le jour, tous soutenus par la Ville.

Quelques années plus tard, ce parc est devenu une véritable pépinière de jeunes talents. La qualité de ses structures et de son club encadré par des professionnels sont autant d’atouts majeurs pour les jeunes qui souhaitent pratiquer en toute sécurité et à très haut niveau.

Anthony Jeanjean est un immense talent et possède un impressionnant palmarès (champion de France, d’Europe, de la tournée Fise Xperience et sélectionné pour représenter la France aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo), mais il n’est pas le seul et de nombreuses jeunes pousses sérignanaises sont en train de percer au plus haut niveau, faisant de notre ville un lieu connu et reconnu au niveau international dans ces disciplines.

La preuve est une fois de plus confirmée que c'est en apportant aux jeunes générations les meilleurs équipements qu’ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes.