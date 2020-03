MONTPELLIER - Salon des séniors des 13 au 15 mars 2020 au Parc des expositions

Dépendance, perte d’autonomie : tous concernés…

Une grande campagne de sensibilisation lancée par PRÉVOIR au Salon des Séniors de Montpellier

Qu’on soit aidant ou aidé, jeune ou moins jeune, la perte d’autonomie nous concerne tous. Liée au vieillissement, elle peut être accélérée par une maladie grave ou une simple fracture et elle peut aussi survenir brutalement ou progressivement.

Pour répondre à ces problématiques, PRÉVOIR, spécialiste de la protection des personnes et acteur majeur de l’assurance dépendance, propose un dispositif original de sensibilisation lors du Salon des Seniors de Montpellier.

Quelques chiffres sur le vieillissement de la population…

En un siècle, la part des personnes de plus de 60 ans a doublé et celle des plus de 75 ans a triplé ;

1,3 million de Français aujourd’hui concernés1, 2 millions en 2040 et 2,4 en 20602 ;

87% des Français souhaitent maintenir leur autonomie à domicile.

Perte d’autonomie : un défi collectif

Sujet majeur de l’actualité, la dépendance est devenue, au fil des années un enjeu de taille. Pour permettre aux personnes concernées d’améliorer leurs conditions de vie, la mobilisation doit être collective et publique (discussions sur le 5ème risque, lancement d’une grande consultation publique…). Les organisations privées, à commencer par les assureurs, ont également leur rôle à jouer.

C’est dans cette dynamique que PRÉVOIR, spécialiste de la protection des personnes, propose de sensibiliser le grand public, autour d’une conviction :

Pour rester chez soi, le plus longtemps possible, il faut anticiper et être accompagné.

À noter que près de 9 Français sur 10 (87%) préfèrent rester à domicile en cas de dépendance3 : « Outre le bien-être et la liberté de rester dans son environnement familier, le maintien à domicile a deux atouts majeurs : la conservation de repères et de liens sociaux, ce qui est mieux pour l’équilibre de la personne, et aussi des frais de prise en charge moins importants qu’en établissement. » précise Annie Dillard, Directrice marketing et communication de PRÉVOIR.

Par quoi commencer ?

Troubles de la mémoire, douleurs articulaires, vision altérée, etc. : les symptômes liés à une perte d’autonomie sont nombreux et plus ou moins handicapants selon les personnes, leur ressenti personnel ou leur situation (seul ou en couple, entouré ou isolé, en milieu rural ou urbain…).

Un point essentiel à relever : il faut réagir vite pour ne pas faire d’une difficulté liée à l’âge le point de départ de l’isolement ou d’une dépendance plus importante. C’est pourquoi, il faut anticiper la perte d’autonomie liée au vieillissement et être accompagné à chaque étape.

1 Au sens de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

2 Drees

3 Enquête « Comment les Français se voient-ils vieillir ? », mars 2017 -Ifop-Adhap-services

C’est tout l’enjeu de la campagne de sensibilisation de PRÉVOIR, notamment articulée autour de solutions concrètes et pragmatiques :

La rencontre avec les visiteurs du salon sur le stand PRÉVOIR La conférence samedi à 14h pour expliquer la démarche de PRÉVOIR : informer un maximum de personnes puisque nous sommes tous concernés. Un atelier de sensibilisation au vieillissement, organisés durant la conférence. Objectif : permettre à tous de vivre, le temps de quelques instants, le quotidien d’une personne en perte d’autonomie (en simulant une perte d’audition, de préhension, de mobilité…) À propos de PRÉVOIR…

Groupe familial indépendant, PRÉVOIR est un acteur important de l’assurance des personnes offrant une protection contre les risques de la vie aux particuliers et aux professionnels.

Spécialiste de la prévoyance depuis 110 ans, référent sur l’assurance dépendance, Il propose à chacun des solutions simples pour se protéger contre les risques du quotidien, anticiper les moments difficiles de la vie, protéger sa famille, préparer l’avenir et pouvoir réaliser sereinement ses projets.

PRÉVOIR se réfère chaque jour à ses valeurs : la proximité, l’écoute et le professionnalisme au bénéfice de toutes ses parties prenantes. Sa signature résume sa promesse : Mieux vivre demain, dès aujourd’hui

PRÉVOIR : un acteur historique et majeur sur le marché de la dépendance

PRÉVOIR est un acteur historique de la protection de la personne et un intervenant majeur sur le marché de la dépendance.

Précurseur sur ce sujet depuis plus de 20 ans (premier contrat dépendance lancé en 1996), PRÉVOIR occupe les premières places est en pour les affaires nouvelles parmi les assureurs français sur le marché de la dépendance.

A fin 2019, PRÉVOIR gère un portefeuille de plus de 30 000 contrats dépendance.

Pour plus d’informations : www.prevoir.com