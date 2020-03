HERAULT - Le département dans l’aventure olympique !

Le Comité d’organisation des JO de Paris 2024 a retenu la candidature du Département de l’Hérault pour l’obtention du label Terre de Jeux 2024. Marie-Pierre PONS, Vice-Présidente déléguée aux relations extérieures, signera lundi 9 mars à Paris la convention avec Tony ESTANGUET, Président du Comité.

Le label Terre de Jeux 2024 valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux.

Avec un budget de 12M€ consacré au sport, le Département de l’Hérault est le partenaire des clubs, écoles de sport, comités sportifs et collèges. Il promeut et favorise la pratique sportive du plus grand nombre : des débutants aux athlètes de haut niveau.

Le Département a confié l’animation sportive du territoire à « Hérault Sport » qui célèbre ses 40 ans en 2020.

Hérault sport organise chaque année près de 1 100 manifestations, et notamment la tournée d’été qui invite gratuitement Héraultais et visiteurs à participer à des activités physiques et sportives dans les villages et sur les plages de l’Hérault.

« Avec 74 clubs de haut niveau dont 4 clubs professionnels et plus de 200 000 licenciés dans les clubs, l’Hérault est une terre de sports ! Les Héraultais participeront collectivement à la célébration nationale des Jeux olympiques. » Kléber MESQUIDA, Président du Département

Lundi 9 mars à 14h30 à Paris

Signature de la convention Terre de Jeux 2024 au Comité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024