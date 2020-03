AGDE POLITIQUE - Thierry Nadal passe son oral au Palais des Congrès

Certes la salle n’était pas pleine de non votants extérieurs ni d’employés municipaux contraints mais en cette période de plus en plus contaminante mais il y avait encore plus de monde que la dernière fois et les journalistes en règle (mais pas tous de bonne foi) ont pu assister. Après une brillante démonstration arithmétique de la manipulation financière dettorienne pour berner les AGATHOIS, notre candidat a brillamment prôner la remise en ordre pour que notre ville retrouve la propreté, la salubrité, la sécurité et tout ce que chaque citoyen est en droit d’attendre dans sa ville tout en mettant un coup d’arrêt à la betonnisation ! N’en déplaise aux promoteurs immobiliers non AGATHOIS. A AGDE JUSTE VERTE SÛRE j’ajouterai SAINE qui est l’inverse de ce que nous vivons aujourd’hui.

Dominique ANACHE (07-03-20)