AGDE - Les voeux en vidéo de Blandine Labatut, miss Agde 2020

Malgré le contexte sanitaire particulièrement délicat cet été, la tradition avait pu être respectée cette année encore avec la traditionnelle élection de Miss Agde 2020 qui s'était déroulée face la grande bleue.

Initialement programmée en mars au Palais des Congrès du Cap d'Agde, elle avait du être reportée au cours de l'été sur la place du Môle du Cap d'Agde.

Grâce à l'impulsion des bénévoles du comité des fêtes d'Agde et du Cap d'Agde et au talent de l'animateur Rodolphe Andrieu, la soirée n'en a été que plus belle, notamment pour Blandine Labatut, jeune aide-soignante de 23 ans, élue Miss Agde 2020.

En cette fin d'année, elle a tenu à adresser ses voeux en vidéo...

