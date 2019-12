LE CAP D'AGDE - Une bien belle boutique à découvrir pour vos idées cadeaux

Régulièrement, la rédaction d'hérault-tribune se propose de mettre en lumière des entreprises locales innovantes ou créatrices d'emplois afin de leur donner un coup de pouce.

Cette semaine, nous vous proposons de partir à la découverte d'une bien belle boutique qui mérite toute votre attention sur la place de l'arbre située sur les quais du Cap d'Agde, à quelques centaines de mètres du marché de noël et de la grande roue.

Ouverte à l'année par Cinthia et Yoni, la boutique Sauvage offre de bien belles idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année.

Décorations de Noël, produits et senteurs bio et naturelles pour le corps, parfums, mugs, bouillotes, théières, peluches, plaids, et même du prêt-à-porter masculin et féminin pourront sous séduire.

Boutique Sauvage

2, place de l'arbre,

sur les quais du Cap d'Agde

à 200 m du Marché de Noël

Ouvert à l'Année

du lundi au dimanche de 10h30 à 18h sans interruption

Facebook : https://www.facebook.com/boutiquesauvag/

Instagram : https://www.instagram.com/sauvage_conceptstore/

Site Internet : https://www.boutique-sauvage.com/