C'est une première dans l'Hérault !

Par arrêté préfectoral du 20 décembre 2019,

le journal numérique herault-tribune.com a été habilité à

publier les annonces judiciaires et légales

sur le département de l'Hérault pour l'année 2020

Jusqu'ici réservée à la presse papier, la publication des annonces judiciaires et légales s'est ouverte aux journaux numériques en 2020.

Plus écolo, plus rapide et moins cher

Plus écolo, plus rapide et également moins cher qu'un journal papier grâce à un système d'optimisation de lignes, ce nouveau service vient simplifier les démarches administratives des entreprises.

Les annonces judiciaires et légales, qu'est-ce que c'est ?

L’État impose à toutes les sociétés la publication d'une annonce légale dans les pages d'un journal officiel à chaque moment marquant de son développement, comme la création, la modification des statuts, le changement de dénomination sociale ou la cessation d'activité. Il s'agit également de la diffusion de ventes aux enchères.

Supports de cette obligation de publicité auprès du plus grand nombre, les journaux d'annonces légales (JAL) compilent ainsi chronologiquement tous les faits marquants des sociétés du département, ce qui permet aux acteurs locaux de suivre l'actualité économique de leur secteur.

Les Journaux d'annonces légales sont un relais officiel entre les sociétés, l'État et les citoyens. Seuls les journaux habilités par la Préfecture peuvent faire paraître les annonces légales du ou des département(s) dont il couvre l'actualité.

Comment faire passer sa publication ?

Pour pouvoir utiliser ce service, il suffit de contacter la rédaction du journal au 0467110522 ou envoyer votre demande de publication par mail à annonces.legales@herault-tribune.com. Après vérification de toutes les mentions légales obligatoires, nous vous enverrons immédiatement un avis de parution et une facture.